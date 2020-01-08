Малкин вышел на 73-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала для него 12-й в нынешнем сезоне. Набрав 1042-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 73-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Даниэля Седина (1041).

Следующей целью Евгения является результат легендарного канадца Анри Ришара (1046). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1253).