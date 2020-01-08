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Малкин вышел на 73-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

Малкин вышел на 73-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала для него 12-й в нынешнем сезоне. Набрав 1042-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 73-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Даниэля Седина (1041).

Следующей целью Евгения является результат легендарного канадца Анри Ришара (1046). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1253).

Малкин вышел на 74-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
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