Сможет ли московское «Динамо» обыграть ЦСКА и выйти на второе место Запада?

Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Локомотив»

— «Нефтехимик» — «Барыс»

— «Динамо» М — ЦСКА

— «Спартак» — «Йокерит»

— «Динамо» Р — «Северсталь».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Динамо» примет ЦСКА. Команда Владимира Крикунова подходит к встрече с 11-матчевой серией с набранными очками. В случае победы в дерби бело-голубые выйдут на второе место в Западной конференции КХЛ. В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Преимущество на стороне ЦСКА (2-1).