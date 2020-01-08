Сможет ли московское «Динамо» обыграть ЦСКА и выйти на второе место Запада?
Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Локомотив»
— «Нефтехимик» — «Барыс»
— «Динамо» М — ЦСКА
— «Спартак» — «Йокерит»
— «Динамо» Р — «Северсталь».
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Динамо» примет ЦСКА. Команда Владимира Крикунова подходит к встрече с 11-матчевой серией с набранными очками. В случае победы в дерби бело-голубые выйдут на второе место в Западной конференции КХЛ. В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Преимущество на стороне ЦСКА (2-1).
Крикунов вышел на 3-е место в истории «Динамо» по победам среди тренеров, превзойдя Знарка
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