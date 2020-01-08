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«Салават Юлаев» — «Локомотив»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 14:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Кручинин — Маннинен — Сошников;
Пашнин— Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов— Пустозёров, Башкиров — Хохряков — Картаев.

«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Марков — Кронвалль, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Да Коста;
Рафиков — Осипов, Кудрявцев — Ткачёв — Аверин;
Афанасьев — Мисюль, Беляев— Красковский— Ильенко.

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