«Салават Юлаев» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 14:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Кручинин — Маннинен — Сошников;

Пашнин— Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов— Пустозёров, Башкиров — Хохряков — Картаев.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Марков — Кронвалль, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Да Коста;

Рафиков — Осипов, Кудрявцев — Ткачёв — Аверин;

Афанасьев — Мисюль, Беляев— Красковский— Ильенко.