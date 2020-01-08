Китайский клуб МХЛ проиграл 45-й матч подряд в этом сезоне. У команды 12 полевых игроков
В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тайфун» принимал китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу приморского клуба.
Турнирная таблица регулярного чемпионата МХЛ
«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 45 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 55:319. Лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.
Примечательно, что последние матчи китайский клуб проводит только в 12 полевых игроков (три пары защитников и две тройки нападения).
Китайский клуб МХЛ проиграл 44-й матч подряд в сезоне-2019/2020. Это антирекорд лиги
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