Китайский клуб МХЛ проиграл 45-й матч подряд в этом сезоне. У команды 12 полевых игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тайфун» принимал китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу приморского клуба.

Турнирная таблица регулярного чемпионата МХЛ

«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 45 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 55:319. Лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.

Примечательно, что последние матчи китайский клуб проводит только в 12 полевых игроков (три пары защитников и две тройки нападения).