«Спартак» — «Йокерит»: в состав хозяев не вошли Херсли и Карсумс

Стали известны составы московского «Спартака» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Виклунд — И. Вишневский, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Мусин — Кутейкин, Столяров — Аркалов — Шабловский;

Гончаров, Тришин, Талалуев — Ганзл — Кокарев.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Оксанен — Норман — Мозес;

Хирвонен — Эронен, Хальме — Ниеми — Анттила.