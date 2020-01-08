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«Спартак» — «Йокерит»: в состав хозяев не вошли Херсли и Карсумс

«Спартак» — «Йокерит»: в состав хозяев не вошли Херсли и Карсумс
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Виклунд — И. Вишневский, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Мусин — Кутейкин, Столяров — Аркалов — Шабловский;
Гончаров, Тришин, Талалуев — Ганзл — Кокарев.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Оксанен — Норман — Мозес;
Хирвонен — Эронен, Хальме — Ниеми — Анттила.

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