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«Барыс» выиграл четвёртый матч из пяти последних, обыграв «Нефтехимик»

«Барыс» выиграл четвёртый матч из пяти последних, обыграв «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Скабелки выиграли четвёртый матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде было забито четыре гола, три из которых записал в актив «Барыс»: отличились защитники Даррен Диц, Атте Охтамаа и нападающий Аркадий Шестаков. «Нефтехимик» ответил только точным броском форварда Арсена Хисамутдинова. На старте третьего периода буллит реализовал форвард «Барыса» Корбэн Найт. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Найт, Виделль) – 20:30' (5x4)   1:1 Хисамутдинов (Захарчук, Шарипзянов) – 30:24' (5x4)   1:2 Шестаков (Валк, Маклюков) – 34:11' (5x5)   1:3 Охтамаа (Михайлис, Шестаков) – 36:06' (5x5)   1:4 Найт – 41:13' (бул)   1:5 Михайлис (Сагадеев) – 50:12' (4x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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