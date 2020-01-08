«Барыс» выиграл четвёртый матч из пяти последних, обыграв «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Скабелки выиграли четвёртый матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде было забито четыре гола, три из которых записал в актив «Барыс»: отличились защитники Даррен Диц, Атте Охтамаа и нападающий Аркадий Шестаков. «Нефтехимик» ответил только точным броском форварда Арсена Хисамутдинова. На старте третьего периода буллит реализовал форвард «Барыса» Корбэн Найт. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.