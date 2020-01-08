Защитник «Миннесоты» Дамба пожертвовал $ 11 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба оказал поддержку в борьбе с тушением пожаров в Австралии, пожертвовав $ 11 200 пожарной службе Нового Южного Уэльса. Подобная сумма набралась из-за того, что Дамба жертвовал по 100 долларов за каждое набранное очко клуба НБА «Миннесота» в матче с «Мемфисом» (112:119).
Напомним, Австралия столкнулась с самыми мощными лесными пожарами за всю историю наблюдений. Площадь зоны, охваченной пожарами, составляет примерно 8,4 млн га. Из-за бедствия наблюдается серьёзное загрязнение воздуха в таких крупных городах, как Сидней и Мельбурн. Сезон пожаров начался в сентябре, и из-за них уже погибло 25 человек и тысячи животных. Многие семьи лишились домов. По оценкам экологов, на восстановление австралийских лесов могут уйти десятилетия.
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