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Крикунов: «Динамо» само сломало себе игру, ничего не создав за пятиминутное большинство

Крикунов: «Динамо» само сломало себе игру, ничего не создав за пятиминутное большинство
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:4).

«Забили первыми гол, и вроде бы всё пошло. Но когда было пятиминутное удаление, сами сломали себе игру. Практически не атаковали и не смогли создать ничего толкового. Два броска за пять минут – так невозможно забить. Надо было играть чётче. ЦСКА отработал хорошо, а мы не смогли подняться после вчерашнего матча. Разбираться будем.

Трудно было сыграть два матча за два дня? А я вам скажу так, мы же в плей-офф играем два матча подряд, и все готовы. Думаю, что в первую очередь это вопрос психологии. Работать надо всё равно, какой бы соперник ни был.

Пулккинен играет во второй бригаде большинства. В первой мы его уже пробовали, не очень вышло. Не было смысла менять Бочарова, там такие голы забивали, что вратарь и ни при чём.

В поездке Чайковски уже выйдет, Индрашис сегодня тренировался первый день. Кулёмин уже в порядке и будет играть на выезде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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