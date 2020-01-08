Буцаев: сегодня мы не увидели на площадке тех, кто должен быть лидером «Нефтехимика»

Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:5).



«Коллега сказал, что игра была равной, но это всё, как говорится, иллюзия, счёт на табло. Хоть мы и бросали, но это всё было беззубо. Нас удивило, что многие ребята сегодня не проявили характера. Те, которые должны быть лидерами, мы их сегодня не увидели. Говорю про легионеров? И они, и есть тут свои лидеры, которые всё в перспективных ходят.



Бикмуллина сегодня вновь не было? На сегодняшний день пропустить три месяца — очень большой срок. В матчах, в которых он выходил, мы видели, что ему не хватает игровой практики. По этой причине он будет набирать игровую практику в команде-партнёре», — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».

«Барыс» выиграл четвёртый матч из пяти последних, обыграв «Нефтехимик»