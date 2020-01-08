Скабелка: давно мы ждали встречи с «Нефтехимиком», смотрели в календарь
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:1). Казахстанский клуб выиграл четвёртый матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Конечно, я доволен и удовлетворён результатом, и не столько счётом, сколько победой. Долго и давно мы ждали этой встречи, в календарь смотрели и думали, будем играть или не будем, а то сезон уже заканчивается. А если серьёзно, то игра, несмотря на счет, была достаточно равной, потому что и по броскам Нижнекамск нас обошёл, и по времени в атаке. Наверное, нам больше повезло в завершении», — цитирует Скабелку официальный сайт «Нефтехимика».
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