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Скабелка: давно мы ждали встречи с «Нефтехимиком», смотрели в календарь

Скабелка: давно мы ждали встречи с «Нефтехимиком», смотрели в календарь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:1). Казахстанский клуб выиграл четвёртый матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Конечно, я доволен и удовлетворён результатом, и не столько счётом, сколько победой. Долго и давно мы ждали этой встречи, в календарь смотрели и думали, будем играть или не будем, а то сезон уже заканчивается. А если серьёзно, то игра, несмотря на счет, была достаточно равной, потому что и по броскам Нижнекамск нас обошёл, и по времени в атаке. Наверное, нам больше повезло в завершении», — цитирует Скабелку официальный сайт «Нефтехимика».

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