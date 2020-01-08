Знарок: Малыхин после матча поехал на МРТ, после обследования станет понятно
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от домашнего матча с финским «Йокеритом» (2:3 ОТ).
«Сложный календарь — четыре матча за семь дней, а сегодня играли вообще второй день подряд. Немного движения нам не хватило, но ребята делали всё что могли. Претензий ни к кому нет. Одно очко забрали.
Бросков было мало, потому что ребята хотят не просто играть, а как-то улучшить позицию в некоторых моментах. Хотя нам надо было играть проще.
Игра в 12 нападающих? Мы решили сыграть именно так, потому что вчера нагрузка была большая на оборону. Знали, что соперник будет поддавливать.
Малыхин после матча поехал на МРТ, после обследования станет понятно», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.
У Малыхина три гола в трёх матчах за «Спартак». В «Тракторе» он забил трижды за 29 матчей
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