Знарок: Малыхин после матча поехал на МРТ, после обследования станет понятно

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от домашнего матча с финским «Йокеритом» (2:3 ОТ).



«Сложный календарь — четыре матча за семь дней, а сегодня играли вообще второй день подряд. Немного движения нам не хватило, но ребята делали всё что могли. Претензий ни к кому нет. Одно очко забрали.



Бросков было мало, потому что ребята хотят не просто играть, а как-то улучшить позицию в некоторых моментах. Хотя нам надо было играть проще.



Игра в 12 нападающих? Мы решили сыграть именно так, потому что вчера нагрузка была большая на оборону. Знали, что соперник будет поддавливать.



Малыхин после матча поехал на МРТ, после обследования станет понятно», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.

У Малыхина три гола в трёх матчах за «Спартак». В «Тракторе» он забил трижды за 29 матчей