Андронов: у ЦСКА было достаточно мотивации после поражения от «Салавата»

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с московским «Динамо» (4:1).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Я очень рад вернуться в строй. Мы сегодня начали недостаточно агрессивно. Пять минут меньшинства сплотили и мотивировали нашу команду. Мы хорошо выстояли и потом сразу забили. После этого момента игра перевернулась. Старались делать свою работу хорошо, и, если соперник не реализовал моменты, значит, мы действительно её сделали хорошо. Мы не вспоминали предыдущую игру перед сегодняшнем матчем. У нас и так мотивации было достаточно после проигрыша в Уфе», — приводит слова Андронова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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