Андерссон подписал с «Калгари» 6-летний контракт на сумму € 24,5 млн

Защитник Расмус Андерссон подписал 6-летний контракт с «Калгари Флэймз» на сумму € 24,5 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

Годовая зарплата 23-летнего шведского игрока по новому контракту составляет € 4 млн в год. После этого сезона он мог стать ограниченно свободным агентом.

Андерссон был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 53-м номером. Дебютировал в НХЛ 8 апреля 2017 года в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

В текущем сезоне он принял участие в 45 матчах и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-11».

Всего за карьеру на счету 23-летнего защитника 135 матчей, в которых он набрал 31 (5+26) очко при показателе полезности «+4».