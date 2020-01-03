«Калгари» обменял форварда Фролика в «Баффало»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» и «Баффало Сэйбрз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Баффало» перебрался нападающий Михаэль Фролик, взамен «огоньки» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.

31-летний чех в нынешнем сезоне забросил пять шайб и сделал пять результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-10" и 24 минутах штрафного времени.

Фролик выступал за «Калгари» с 2015 года. Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета «Флориды Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Фролик провёл в североамериканской лиге 831 встречу и набрал 380 (158+222) очков. Кроме того, на счету Михала 47 матчей в розыгрышах Кубке Стэнли. В 2013 году Фролик выиграл главный трофей НХЛ вместе с «Чикаго».