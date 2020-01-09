Эффектный буллит Мальцева принёс победу фарм-клубу «Нью-Джерси» в матче с «Рочестером»

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Рочестер Американс» принимал «Бингхэмтон Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз». Гости продлили победную серию до пяти матчей, благодаря чему смогли уйти с последнего места в Восточной конференции АХЛ.

Единственный буллит реализовал российский нападающий гостей Михаил Мальцев, эффектно обыгравший вратаря.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бингхэмтон Дэвилз».

21-летний нападающий проводит дебютный сезон в АХЛ. В 23 матчах регулярного чемпионата Михаил забросил три шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-3" и шести минутах штрафного времени.