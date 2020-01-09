Капитан Канады Хэйтон не сыграет в ближайших матчах. Он выступал с травмой в финале МЧМ

Капитан молодёжной сборной Канады Баррет Хэйтон пропустит от одной до нескольких недель из-за травмы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Напомним, 19-летний хоккеист выступает в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс».
Участие Хэйтона в финальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею было под вопросом из-за травмы, но нападающий сумел принять участие в победном для Канады (4:3) финале с командой России. «Как чувствует себя моё больное плечо? На миллион баксов», — рассказал игрок журналистам после игры.
К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца основного времени канадцы вышли вперёд и победили.
- 9 января 2020
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