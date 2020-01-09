Горшков: дважды в сезоне «Амур» отыгрывался с 0:3, с 0:4 немного не получилось

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Горшков подвёл итоги гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4). В третьем периоде «тигры» отыграли три шайбы.



«Два раза в этом сезоне отыгрывались с 0:3. С 0:4 немного не получилось, хотя было близко, согласен. Чуть времени не хватило, могли догнать. Что случилось в третьем периоде? Вообще, в таких матчах надо начинать сразу, с первых минут, а не в третьем. Будем работать над этим. Но, отмечу, когда мы проигрываем, заключительные отрезки складываются у нас очень хорошо. Впереди домашняя серия, отступать некуда. Наша задача — набирать очки и попасть в плей-офф», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»