«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Дмитрия Квартальнова прервалась победная серия из трёх матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев открыла счёт на девятой минуте, точным броском отметился нападающий Владимир Галузин. На 27-й минуте «Торпедо» восстановило равновесие на табло, заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. Немногим позже подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд, гол забил нападающий Данил Веряев. На 48-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество — Шенфельд оформил дубль. Точку в матче поставил Веряев, также сделавший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.