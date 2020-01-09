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«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани

«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У подопечных Дмитрия Квартальнова прервалась победная серия из трёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда хозяев открыла счёт на девятой минуте, точным броском отметился нападающий Владимир Галузин. На 27-й минуте «Торпедо» восстановило равновесие на табло, заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. Немногим позже подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд, гол забил нападающий Данил Веряев. На 48-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество — Шенфельд оформил дубль. Точку в матче поставил Веряев, также сделавший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Галузин (Фисенко, Яруллин) – 08:30' (5x5)   1:1 Шенфельд (Ратти, Ильин) – 26:11' (5x5)   1:2 Веряев (Шенфельд) – 33:10' (5x5)   1:3 Шенфельд – 47:27' (5x5)   1:4 Веряев (Шенфельд, Орлов) – 58:37' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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