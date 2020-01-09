Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юдин: игроки «Ак Барса» где-то пожалели себя, не пошли на ворота

Юдин: игроки «Ак Барса» где-то пожалели себя, не пошли на ворота
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от домашнего матча с нижегородским «Торпедо». Его команда проиграла со счётом 1:4.

«Чего «Ак Барсу» сегодня не хватило для победы? Может, где-то на ворота не пошли, где-то пожалели себя и проиграли. Прошлые встречи получились эмоциональными? Да мы уже забыли их. Идём от матча к матчу, разбираем ошибки в играх, которые уже прошли, чтобы не допустить их вновь.

Непростой выезд на Дальний Восток? Ничего, команды с Дальнего Востока сейчас играли здесь, поэтому все в равных условиях. Шайба не стала квадратной, так что выходим и работаем так же только на победу в каждом матче», — приводит слова защитника официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020