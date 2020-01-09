Юдин: игроки «Ак Барса» где-то пожалели себя, не пошли на ворота

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от домашнего матча с нижегородским «Торпедо». Его команда проиграла со счётом 1:4.



«Чего «Ак Барсу» сегодня не хватило для победы? Может, где-то на ворота не пошли, где-то пожалели себя и проиграли. Прошлые встречи получились эмоциональными? Да мы уже забыли их. Идём от матча к матчу, разбираем ошибки в играх, которые уже прошли, чтобы не допустить их вновь.



Непростой выезд на Дальний Восток? Ничего, команды с Дальнего Востока сейчас играли здесь, поэтому все в равных условиях. Шайба не стала квадратной, так что выходим и работаем так же только на победу в каждом матче», — приводит слова защитника официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани