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Тихонов: «Ак Барс» не забил в большинстве, это ключевой фактор

Тихонов: «Ак Барс» не забил в большинстве, это ключевой фактор
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо» (1:4).

«Почему второй и третий периоды отличались от первого? Мы немного сбавили темп, а надо было, наоборот, наращивать — хорошо начали, и по броскам, и по моментам превосходили. У нас было много времени в большинстве, но не смогли забить ни одного гола, это ключевой фактор. Нужно добавить в реализации, создавать больше моментов.

Команда мыслями на Дальнем Востоке? Нет, у нас каждый готовился к следующей смене, мы живём в сегодняшнем моменте, а что завтра или послезавтра — это неважно. Самое главное — то, что сейчас, поэтому таких мыслей не было», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Ак Барса».

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