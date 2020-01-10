Панарин установил рекорд «Рейнджерс», побив достижение Гретцки 23-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды.

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по результативности после 43 матчей чемпионата, побив достижение Уэйна Гретцки. В сезоне-1996/1997 канадский форвард на аналогичном отрезке сезона набрал 59 очков, забросив 16 шайб и сделав 43 результативные передачи.