За последние 13 лет только Ягр набирал 50 очков в сезоне за «Рейнджерс» быстрее Панарина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.



Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. В 38 матчах чемпионата в активе российского форварда 21 заброшенная шайба и 30 результативных передач.

За последние 13 лет только Яромир Ягр набирал 50 очков в сезоне за «Рейнджерс» быстрее Панарина. В сезоне-2006/2007 чешскому форварду потребовалось провести 36 встреч, чтобы покорить 50-очковый рубеж. Завершил тот чемпионат Яромир с 96 баллами.