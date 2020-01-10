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«Тампа» всухую обыграла «Аризону», продлив победную серию до 9 матчей

«Тампа» всухую обыграла «Аризону», продлив победную серию до 9 матчей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. Игроки «молний» продлили свою победную серию до 9 матчей.

Россиянин Никита Кучеров, представляющий «Тампу», отметился дублем в этой встрече. Он является лучшим бомбардиром команды с 49 (17+32) очками в 42 матчах.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, также отметившись 1 заброшенной шайбой, при показателе полезности «+2».

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин закончил встречу с показателем полезности «-1». На его счету 2 заблокированных броска и 1 силовой приём. Игровое время составило 16 минут и 51 секунду.

Вратарь «Койотс» Иван Просветов остался в запасе на этот матч.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 43 играх. «Аризона Койотс» (54) – 5-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Киллорн (Марун, Пакетт) – 15:06' (5x5)   2:0 Сергачёв (Пакетт, Марун) – 18:24' (5x5)   3:0 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 26:15' (5x5)   4:0 Кучеров (Стэмкос, Рутта) – 28:52' (5x5)
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