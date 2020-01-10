«Тампа» всухую обыграла «Аризону», продлив победную серию до 9 матчей

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. Игроки «молний» продлили свою победную серию до 9 матчей.
Россиянин Никита Кучеров, представляющий «Тампу», отметился дублем в этой встрече. Он является лучшим бомбардиром команды с 49 (17+32) очками в 42 матчах.
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, также отметившись 1 заброшенной шайбой, при показателе полезности «+2».
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков.
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин закончил встречу с показателем полезности «-1». На его счету 2 заблокированных броска и 1 силовой приём. Игровое время составило 16 минут и 51 секунду.
Вратарь «Койотс» Иван Просветов остался в запасе на этот матч.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 43 играх. «Аризона Койотс» (54) – 5-е на Западе.
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