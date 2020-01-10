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«Анахайм» — «Даллас»: Гурьянов забросил свою 10-ю шайбу в сезоне

«Анахайм» — «Даллас»: Гурьянов забросил свою 10-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит на стадионе «Хонда-центр». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов на 11-й минуте открыл счёт в этом матче, реализовав большинство и забросив свою 10-ю шайбу в этом сезоне. Результативными передачами отметились нападающий Роопе Хинтц и защитник Эса Линделль.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Дениса стало 16 (10+6) очков в 39 матчах. Он является 9-м бомбардиром команды.

Всего за карьеру в НХЛ Гурьянов принял участие в 61 матче, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «-1».

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