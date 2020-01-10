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Результаты матчей НХЛ за 9 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 9 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс» — 4:0. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Киллорн (Марун, Пакетт) – 15:06' (5x5)   2:0 Сергачёв (Пакетт, Марун) – 18:24' (5x5)   3:0 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 26:15' (5x5)   4:0 Кучеров (Стэмкос, Рутта) – 28:52' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3. Хозяева продлили победную серию до двух матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Деанджело, Фокс) – 05:42' (5x5)   1:1 Руни (Заха) – 08:06' (4x5)   2:1 Деанджело (Зибанеджад, Крайдер) – 09:47' (5x5)   3:1 Крайдер (Деанджело, Зибанеджад) – 12:16' (5x4)   3:2 Коулман (Сиверсон, Зейджак) – 18:10' (5x5)   3:3 Коулман (Сиверсон, Гусев) – 28:56' (5x5)   4:3 Деанджело (Стаал, Бучневич) – 32:08' (5x5)   5:3 Деанджело (Строум, Панарин) – 35:02' (5x4)   6:3 Фаст (Строум, Панарин) – 52:56' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4. Хозяева продлили серию поражений до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дано (Татар, Питри) – 12:35' (5x5)   2:0 Котканиеми (Лехконен, Кулак) – 22:24' (5x5)   2:1 Шихан (Нюгорд, Ларссон) – 27:16' (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 42:16' (5x4)   2:3 Чиассон (Клефбом, Расселл) – 49:40' (5x5)   2:4 Арчибальд (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 59:25' (en)

«Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Аччари (Трочек) – 01:00' (5x5)   2:0 Писик (Севьюр, Бойл) – 03:01' (5x5)   2:1 Бёзер (Майерс, Петтерссон) – 06:51' (5x5)   3:1 Дадонов (Барков, Юбердо) – 18:53' (5x5)   4:1 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 23:40' (5x4)   5:1 Аччари (Экблад, Коннолли) – 46:55' (5x5)   5:2 Мотт (Бигл, Шаллер) – 52:14' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Виннипег Джетс» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Элерс, Шайфли) – 07:35' (5x5)   1:1 Пастрняк (Нордстрём, Курали) – 17:14' (5x5)   1:2 Копп (Моррисси, Элерс) – 26:00' (5x4)   2:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 29:41' (5x4)   3:2 Дебраск – 38:49' (5x5)   3:3 Пионк (Уилер, Лайне) – 39:52' (5x4)   3:4 Шайфли (Коннор, Куликов) – 47:50' (5x5)   4:4 Пастрняк (Крейчи, Дебраск) – 51:13' (5x5)   5:4 Дебраск (Макэвой, Грызлик) – 51:46' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Томас (Бозак, Стин) – 04:47' (5x5)   2:0 Бозак (Томас, Миккола) – 13:29' (5x5)   2:1 Айкел (Райнхарт, Далин) – 24:22' (5x5)   3:1 Перрон (Шенн, Шварц) – 30:17' (5x4)   4:1 Стин (Томас, Бозак) – 45:36' (5x5)   5:1 Стин (О'Райлли) – 55:18' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5. Окончательный счёт установил голкипер гостей Пекка Ринне.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Арвидссон (Йози, Форсберг) – 03:16' (5x5)   0:2 Блэквелл (Тренин) – 08:22' (5x5)   0:3 Дюшейн (Экхольм) – 16:55' (5x5)   1:3 Кубалик (Тэйвз, Кит) – 26:43' (5x5)   2:3 Дебринкэт (Тэйвз, Кейн) – 45:32' (5x4)   2:4 Бонино – 59:23' (en)   2:5 Ринне – 59:38' (en)

«Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Райан (Ханифин, Баклунд) – 04:39' (5x4)   1:1 Цуккарелло (Стэлок) – 20:38' (5x5)   2:1 Годро (Монахан, Андерссон) – 29:38' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мартинес – 13:40' (5x5)   0:2 Хаттон (Тоффоли, Иафалло) – 15:01' (5x5)   0:3 Тоффоли (Копитар) – 18:44' (5x5)   0:4 Кемпе (Амадио, Рой) – 19:58' (5x5)   1:4 Смит – 34:38' (5x5)   2:4 Пасиоретти (Штястны, Стоун) – 35:34' (5x5)   2:5 Кемпе – 59:51' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» — 0:3. Матч на ноль провёл Бен Бишоп.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Хинц, Линделль) – 10:13' (5x4)   0:2 А. Радулов (Сегин, Бишоп) – 25:10' (5x4)   0:3 Хинц (Дикинсон) – 56:56' (en)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лабанк (Кейн, Карлссон) – 21:01' (5x5)   2:0 Торнтон (Карлссон, Гудроу) – 33:28' (5x4)   2:1 Милано – 38:12' (5x5)   3:1 Бёрнс (Лабанк, Диллон) – 42:09' (5x5)
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