Результаты матчей НХЛ за 9 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс» — 4:0. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3. Хозяева продлили победную серию до двух матчей.

«Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4. Хозяева продлили серию поражений до восьми матчей.

«Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

«Бостон Брюинз» — «Виннипег Джетс» — 5:4.

«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:1.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5. Окончательный счёт установил голкипер гостей Пекка Ринне.

«Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:5.

«Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» — 0:3. Матч на ноль провёл Бен Бишоп.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1.