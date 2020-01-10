Панарин с отрывом в четыре балла лидирует в сезоне НХЛ по очкам в равных составах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах.

Российский форвард занимает шестое место в гонке бомбардиров НХЛ, при этом лидируя в лиге по очкам в равных составах. Артемий набрал 46 баллов при игре в этом формате. На втором месте располагается нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (42). Топ-3 замыкает форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (41).

Примечательно, что лидер гонки бомбардиров НХЛ Коннор Макдэвид из 70 очков только 39 набрал в равных составах, что является пятым результатом в лиге.