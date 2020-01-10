Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелеса», сделавшим 600 голевых передач

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Кингз» Анже Копитар отметился результативной передачей, которая стала для него 600-й в карьере. Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелеса», кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит Марселю Дионну (757), второе место занимает Уэйн Гретцки (672), тройку лучших замыкает Дэйв Тэйлор (638).

Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Обладатель Кубка Стэнли в сезонах-2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.