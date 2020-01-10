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Шестёркин: надо срочно исправлять недочёты, потому что поезд может уехать до «Хартфорда»

Шестёркин: надо срочно исправлять недочёты, потому что поезд может уехать до «Хартфорда»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин самокритично прокомментировал старт карьеры в НХЛ с двух побед подряд.

«Точно меньше переживал по сравнению с первым матчем. Да и игра получилась интересной. Не очень понял, почему засчитали третью шайбу. Но мне нравится, что больше бросают. Статистику набиваю, можно так сказать. А в остальном это не проблема, просто я сильно благодарен за возможность закрепиться в «Рейнджерс».

Всё постепенно, день за днём происходит. Очень счастлив, что дебютировал в НХЛ, две игры подряд сыграл, хочется выступать ещё лучше, так как недочёты ещё есть, которые срочно надо исправлять, потому что потом времени уже не будет, поезд может уехать до «Хартфорда», куда не очень охота», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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