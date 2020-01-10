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Торнтон установил рекорд «Сан-Хосе», забив самый возрастной победный гол в истории клуба

Торнтон установил рекорд «Сан-Хосе», забив самый возрастной победный гол в истории клуба
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором победной шайбы стал легендарный нападающий «Шаркс» Джо Торнтон. Форвард «акул» стал самым возрастным игроком в истории клуба, сумевшим забросить победный гол. Торнтон поразил ворота «Блю Джекетс» в возрасте 40 лет и 191 дня, превзойдя на 120 дней результат Патрика Марло. Третье место удерживает Роб Блэйк, принесший победу «Шаркс» в 2010 году в возрасте 40 лет и 42 дня.

Для Торнтона эта встреча стала 1612-й за карьеру в НХЛ. Канадский ветеран вышел на 11-е место в истории НХЛ по количеству матчей, повторив результат Рэя Бурка. Следующей целью для Джо являются позиции Ларри Мёрфи (1615).

Нападающий «Сан-Хосе» Торнтон вышел на 11-е место по матчам за карьеру в НХЛ
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