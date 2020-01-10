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Плющев: после чемпионата мира начали переоценивать нашу молодёжь

Плющев: после чемпионата мира начали переоценивать нашу молодёжь
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах молодёжного хоккея России.

«На мой взгляд, после чемпионата мира в Чехии мы всё-таки начали переоценивать нашу молодёжь, поторопились назвать её чуть ли не лучшей в мире. Да, команда показала интересный хоккей, была в нескольких минутах от золота. Но я бы не говорил, что в развитии молодёжного хоккея мы опережаем соперников. Наоборот, есть отставание.

Одни предлагают ужесточить лимит на легионеров, другие – ввести какие-то квоты на молодёжь. Я считаю, это разговоры от лукавого. Да, на бумаге такие меры смотрятся хорошо, но в реальной жизни не сработают. Все эти квоты только убьют реальную конкуренцию для молодых, развратят их – и мы получим очередное потерянное поколение.

На мой взгляд, есть явные ошибки, в частности в развитии МХЛ. Молодёжная лига копирует структуру и организацию КХЛ, которая является прежде всего бизнес-проектом. В этом большая философская ошибка. Нам нужно досконально разобраться, в каком направлении реформировать МХЛ.

Я считаю, что пока мы воспитываем из нашей молодёжи не столько хоккеистов, сколько туристов. Ведь они регулярно летают через всю страну – от Владивостока до Риги и проводят никому не нужное огромное количество матчей. КХЛ, где собраны уже зрелые мастера, 60 с лишним игр переварить может. МХЛ, где выступают ещё мальчишки, – вряд ли», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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