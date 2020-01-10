«Сибирь» — «Локомотив»: Денисенко заявлен в третьем звене гостей
Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 10 января, начало матча — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;
Логинов, Шашков — Торченюк — Романцев, Ромаев.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Марков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Савченко, Беляев — Ландер — Ильенко;
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Денисенко;
Мисюль, Пяарви — Да Коста — Аверин, Красковский.
Сможет ли «Йокерит» выиграть пятый матч подряд и возглавить дивизион Боброва?
Читайте также
- 10 января 2020
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:40
-
12:31
-
12:17
-
12:06
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
Партнерский контент