«Сибирь» — «Локомотив»: Денисенко заявлен в третьем звене гостей

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 10 января, начало матча — в 15:30 мск.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;

Логинов, Шашков — Торченюк — Романцев, Ромаев.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Марков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Черепанов — Савченко, Беляев — Ландер — Ильенко;

Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Денисенко;

Мисюль, Пяарви — Да Коста — Аверин, Красковский.