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«Сибирь» — «Локомотив»: Денисенко заявлен в третьем звене гостей

«Сибирь» — «Локомотив»: Денисенко заявлен в третьем звене гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 10 января, начало матча — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;
Логинов, Шашков — Торченюк — Романцев, Ромаев.

«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Марков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Савченко, Беляев — Ландер — Ильенко;
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Денисенко;
Мисюль, Пяарви — Да Коста — Аверин, Красковский.

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