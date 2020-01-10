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ХК «Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Сможет ли «Йокерит» выиграть пятый матч подряд и возглавить дивизион Боброва?

Сможет ли «Йокерит» выиграть пятый матч подряд и возглавить дивизион Боброва?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Локомотив»
— «Салават Юлаев» — «Динамо» М
— «Динамо» Мн — «Витязь»
— ХК «Сочи» — «Спартак»
— ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар»
— «Йокерит» — «Северсталь».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет московское «Динамо». В случае победы команда Владимира Крикунова возглавит дивизион Боброва. В свою очередь в случае поражения динамовцы предоставят аналогичную возможность «Йокериту», который выйдет на первое место, если обыграет «Северсталь».

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