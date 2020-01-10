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Дюшейн: Ринне стал членом ещё одного элитного клуба. Я раньше такое только летом видел

Дюшейн: Ринне стал членом ещё одного элитного клуба. Я раньше такое только летом видел
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн прокомментировал гол голкипера Пекки Ринне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

«Здорово получилось. Я такое раньше видел только раз. Как-то летом играли в хоккей, и там вратарь забил. Рад, что теперь увидел это в НХЛ. Здесь играет элита. Он входил в число лучших голкиперов лиги, а теперь стал членом ещё одного элитного клуба. Он отлично играет в этом году, поэтому я рад, что он записал на свой счёт победу, провёл великолепный матч, отлично защищал ворота, ну и забил, конечно», — цитирует Дюшейна пресс-служба НХЛ.

37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам. Всего за историю НХЛ было 13 вратарских голов.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео
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