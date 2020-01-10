Дюшейн: Ринне стал членом ещё одного элитного клуба. Я раньше такое только летом видел

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн прокомментировал гол голкипера Пекки Ринне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

«Здорово получилось. Я такое раньше видел только раз. Как-то летом играли в хоккей, и там вратарь забил. Рад, что теперь увидел это в НХЛ. Здесь играет элита. Он входил в число лучших голкиперов лиги, а теперь стал членом ещё одного элитного клуба. Он отлично играет в этом году, поэтому я рад, что он записал на свой счёт победу, провёл великолепный матч, отлично защищал ворота, ну и забил, конечно», — цитирует Дюшейна пресс-служба НХЛ.

37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам. Всего за историю НХЛ было 13 вратарских голов.