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«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 января, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» будет принимать московское «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».

Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.

Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Картаев — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Гиматов — Маннинен — Сошников;
Пашнин — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Башкиров — Пустозёров, Крикунов — Хохряков — Солодухин.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Огурцов — Григорьев, Муранов — Игумнов — Алексеев;
Зайцев — Аланов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.

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