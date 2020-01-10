«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на матч КХЛ

Сегодня, 10 января, в Уфе состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» будет принимать московское «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».

Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.

Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Картаев — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Гиматов — Маннинен — Сошников;

Пашнин — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Башкиров — Пустозёров, Крикунов — Хохряков — Солодухин.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Огурцов — Григорьев, Муранов — Игумнов — Алексеев;

Зайцев — Аланов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.