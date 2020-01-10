«Салават Юлаев» дважды за смену оставил Шипачёва, форвард «Динамо» открыл счёт

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Гости открыли счёт уже на 4-й минуте, воспользовавшись неудачными действиями «Салавата» в обороне. Игроки хозяев дважды за одну смену оставляли форварда москвичей Вадима Шипачёва одного.

В первом случае тот чуть не убежал один на один с вратарём соперника, а во втором — забил с пятака после грубой ошибки Сакари Маннинена.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».

Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Картаев — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Гиматов — Маннинен — Сошников;

Пашнин — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Башкиров — Пустозёров, Крикунов — Хохряков — Солодухин.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Огурцов — Григорьев, Муранов — Игумнов — Алексеев;

Зайцев — Аланов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.