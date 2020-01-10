«Салават Юлаев» дважды за смену оставил Шипачёва, форвард «Динамо» открыл счёт

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Гости открыли счёт уже на 4-й минуте, воспользовавшись неудачными действиями «Салавата» в обороне. Игроки хозяев дважды за одну смену оставляли форварда москвичей Вадима Шипачёва одного.
В первом случае тот чуть не убежал один на один с вратарём соперника, а во втором — забил с пятака после грубой ошибки Сакари Маннинена.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».
Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Картаев — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Гиматов — Маннинен — Сошников;
Пашнин — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Башкиров — Пустозёров, Крикунов — Хохряков — Солодухин.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Огурцов — Григорьев, Муранов — Игумнов — Алексеев;
Зайцев — Аланов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев.
- 10 января 2020
-
17:47
-
17:31
-
16:53
-
16:22
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:40
-
12:31
-
12:17
-
12:06
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06