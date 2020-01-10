Пелино: Денисенко всегда готов играть за сборную, но программа подготовки несправедлива

Главный тренер ярославского «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал поражение в выездном матче от новосибирской «Сибири» (1:2).

«Я работаю в КХЛ семь лет и очень люблю приезжать в Новосибирск, здесь замечательные болельщики, отличный лёд, атмосфера. Сегодняшняя игра не была исключением. Сегодня мы были хорошей командой первые два периода. Хорошо двигались, принимали хорошие решения, но, к сожалению, не попадали в воротах. «Сибирь» здорово отыграла третий период, на порядок лучше сыграли и поэтому одержали победу.

Состояние Денисенко после МЧМ? Григорий — хороший гражданин России, он всегда готов играть за сборную, за свою страну. Но в целом программа подготовки молодёжи к нему несколько несправедлива. Он много пропустил летом, провёл много времени вне клуба, готовясь к молодёжным турнирам. Отсутствовал в клубе в ноябре и больше месяца пропустил из-за МЧМ. Я горд за него, что у него была возможность играть на МЧМ, быть капитаном, но сейчас у него есть хорошая возможность подготовиться с нами и помогать нам, быть хорошим игроком для нас. Я рад, что он выступал за молодёжную сборную России, но ещё больше я рад, что сейчас он вернулся в состав «Локомотива», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.