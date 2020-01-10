«Сибирь» прервала победную серию «Локомотива», длившуюся три матча

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала «Локомотив».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели, но вскоре после перерыва соперники обменялись результативными атаками. На 23-й минуте Никита Шашков вывел хозяев вперёд, а уже через минуту Григорий Денисенко восстановил равновесие.

Исход матча решился в начале третьего периода. Победную шайбу на свой счёт записал Виктор Комаров.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сибирь» — «Локомотив».

«Локомотив» потерпел первое поражение после трёх побед в КХЛ. «Сибирь» одержала третью победу в пяти последних матчах.