«Сибирь» прервала победную серию «Локомотива», длившуюся три матча
В Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала «Локомотив».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели, но вскоре после перерыва соперники обменялись результативными атаками. На 23-й минуте Никита Шашков вывел хозяев вперёд, а уже через минуту Григорий Денисенко восстановил равновесие.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Шашков (Демидов, Алексеев) – 23:33' (5x5) 1:1 Денисенко – 23:49' (5x5) 2:1 Комаров (Миловзоров, Алексеев) – 45:31' (5x5)
Исход матча решился в начале третьего периода. Победную шайбу на свой счёт записал Виктор Комаров.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сибирь» — «Локомотив».
«Локомотив» потерпел первое поражение после трёх побед в КХЛ. «Сибирь» одержала третью победу в пяти последних матчах.
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