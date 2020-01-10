Дубль Петерссона помог московскому «Динамо» победить в гостях «Салават Юлаев»

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Уже на 3-й минуте москвичи вышли вперёд, свой шанс использовал Вадим Шипачёв. В середине второго периода преимущество гостей удвоил Андре Петерссон. Перед самым перерывом Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, но третий период прошёл под диктовку гостей. Сперва Петерссон оформил дубль, а затем Дмитрий Яшкин забросил четвёртую шайбу москвичей. В концовке при игре 6 против 4 Маннинен оформил дубль, а за 12 секунд до сирены Линус Умарк и вовсе сократил отставание до минимума. Но спасти эту встречу уфимцам так и не удалось.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».
«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.
- 10 января 2020
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