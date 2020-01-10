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Дубль Петерссона помог московскому «Динамо» победить в гостях «Салават Юлаев»

Дубль Петерссона помог московскому «Динамо» победить в гостях «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже на 3-й минуте москвичи вышли вперёд, свой шанс использовал Вадим Шипачёв. В середине второго периода преимущество гостей удвоил Андре Петерссон. Перед самым перерывом Сакари Маннинен отыграл одну шайбу, но третий период прошёл под диктовку гостей. Сперва Петерссон оформил дубль, а затем Дмитрий Яшкин забросил четвёртую шайбу москвичей. В концовке при игре 6 против 4 Маннинен оформил дубль, а за 12 секунд до сирены Линус Умарк и вовсе сократил отставание до минимума. Но спасти эту встречу уфимцам так и не удалось.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Шипачёв (Петерссон) – 03:49' (5x5)   0:2 Петерссон (Яшкин) – 29:16' (5x5)   1:2 Маннинен (Умарк) – 39:44' (5x4)   1:3 Петерссон (Яшкин, Чайковски) – 43:23' (5x4)   1:4 Яшкин (Петерссон) – 48:16' (5x5)   2:4 Маннинен (Ларсен, Умарк) – 56:41' (6x4)   3:4 Хартикайнен (Сошников, Умарк) – 59:48' (5x4)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо».

«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.

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