«Йокерит» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»
Финский «Йокерит» продлил серию побед в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярки КХЛ «Йокерит» одержал победу над «Северсталью». Встреча проходила на стадионе «Ледовый холл Тондираба» в Таллине (Эстония) и завершилась со счётом 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Савинайнен (О'Нилл) – 06:46' (4x5) 2:0 Лехтонен (Норман, Йенсен) – 24:16' (5x4) 2:1 Якимов (Морозов, Кулда) – 31:09' (5x5) 3:1 Норман (Лепистё) – 37:16' (5x5) 4:1 Хаапала (Йенсен, Контиола) – 55:16' (5x4)
На 6-й минуте номинальные хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Вели-Матти Савинайнена. Во втором периоде преимущество «Йокерита» увеличил Микко Лехтинен. Далее Богдан Якимов сократил отставание в счёте, но затем Йон Норман и Хенрик Хаапала вновь обеспечили комфортное преимущество для финского клуба.
«Йокерит» одержал пятую победу подряд в КХЛ. «Северсталь» потерпела второе поражение в пяти последних матчах регулярки КХЛ.
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