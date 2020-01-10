«Йокерит» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»

Финский «Йокерит» продлил серию побед в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярки КХЛ «Йокерит» одержал победу над «Северсталью». Встреча проходила на стадионе «Ледовый холл Тондираба» в Таллине (Эстония) и завершилась со счётом 4:1.

На 6-й минуте номинальные хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Вели-Матти Савинайнена. Во втором периоде преимущество «Йокерита» увеличил Микко Лехтинен. Далее Богдан Якимов сократил отставание в счёте, но затем Йон Норман и Хенрик Хаапала вновь обеспечили комфортное преимущество для финского клуба.

«Йокерит» одержал пятую победу подряд в КХЛ. «Северсталь» потерпела второе поражение в пяти последних матчах регулярки КХЛ.