Фрейзер: гол ЦСКА в начале матча повлиял на настрой игроков «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча с ЦСКА. Встреча завершилась убедительной победой москвичей со счётом 3:0.

«Сегодня была очень трудная игра. Наши парни были сфокусированы и готовы играть. Но гол в начале матча повлиял на настрой. Во втором периоде у нас были шансы, но мы не смогли их использовать. Мы знали, что ЦСКА – это очень хорошая команда.

Мы не хотели давать им возможность забить. Но когда мы уже пропустили вторую шайбу, так и не смогли включиться в игру. Надеюсь, что в ближайшем будущем наши ребята будут способны сражаться лучше и в следующую нашу встречу мы сможем добиться другого результата", — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.