Шестёркин после двух побед подряд останется вне заявки «Рейнджерс» на матч с «Сент-Луисом»

Российский голкипер Игорь Шестёркин не попал в заявку «Нью-Йорк Рейнджерс» на очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Винс Меркольяно. По данным источника, место в ворота «Рейнджерс» займёт Хенрик Лундквист, а резервным вратарём будет ещё один россиянин Александр Георгиев.
Ранее Шестёркин успешно дебютировал в НХЛ после того, как «Рейнджерс» вызвали его из фарм-клуба из АХЛ. Шестёркин принял участие в двух матчах и одержал в обоих победы.
Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА.
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