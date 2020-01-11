«Аризона» отправила Просветова в фарм-клуб АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» отправил голкипера Ивана Просветова в клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Из-за травм сразу двух вратарей «Койотс» — Антти Раанты и Дарси Кемпера, появление на льду 20-летнего вратаря было возможным, но так и не состоялось. В последнем матче с «Тампой» Просветов остался в запасе «Аризоны» и не вышел походу матча, несмотря на 4 пропущенных шайбы основного голкипера.
В этом сезоне АХЛ Просветов выиграл 10 матчей из 15 и отбил 93,1% бросков. Уроженец Москвы занимает третье место в АХЛ по проценту сейвов и занимает восьмое место по количеству побед.
Россиянин был задрафтован «Койотс» в четвёртом раунде драфта 2018 года под 114-м номером.
«Аризона» вызвала из фарм-клуба вратаря Ивана Просветова
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