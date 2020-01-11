«Детройт» в серии буллитов обыграл «Оттаву», Анисимов и Наместников – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 4 секунды и не отличился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 14 минут и 14 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
«Детройт» одержал вторую победу подряд. «Оттава» в свою очередь продлила серию поражений до шести игр.
В следующем матче «Детройт Ред Уингз» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бертуцци (Гронек, Фаббри) – 14:55' (5x5) 2:0 Ларкин (Гронек, Бертуцци) – 25:32' (5x4) 2:1 Ткачук (Уайт) – 25:54' (5x5) 2:2 Уайт (Райлли, Эннис) – 30:42' (5x4) 3:2 Ларкин – 65:00' (ПБ)
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