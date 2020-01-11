«Детройт» в серии буллитов обыграл «Оттаву», Анисимов и Наместников – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 4 секунды и не отличился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 14 минут и 14 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

«Детройт» одержал вторую победу подряд. «Оттава» в свою очередь продлила серию поражений до шести игр.

В следующем матче «Детройт Ред Уингз» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Оттава Сенаторз» сыграет с «Монреаль Канадиенс».