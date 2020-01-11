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Победитель МЧМ-2011 Кицын: включив телевизор, сразу понял — что-то не так

Победитель МЧМ-2011 Кицын: включив телевизор, сразу понял — что-то не так
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын прокомментировал ситуацию с параллельными трансляциями решающих матчей МЧМ.

«Сначала «Матч ТВ» включали. Сразу понял — что-то не так. Увидел на экране арену и подумал: «Так это же Баффало, а играют вроде в Чехии». Потом уже все в нашей команде поняли, что происходит. И давай смеяться. И переключили уже на реальную прямую трансляцию.

Радует, что тот матч до сих пор настолько востребован зрителями? Конечно, приятно. Все любят победы. И матч тот был очень хороший. Из той сборной с Артёмом Ворониным хорошо общаемся. С Никитой Зайцевым дружим. Но вообще не так часто удается с кем-то поговорить — у всех нас свои расписания, игры, тренировки и какие-то домашние дела. С Кузнецовым в последний раз разговаривали в Америке, когда я играл в АХЛ. Не скажу, что мы близкие друзья. Но я всегда рад его видеть», — приводят слова Кицына «Известия».

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