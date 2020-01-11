Чинахов: на Матче звёзд надеюсь сыграть с Шипачёвым — хочется позабивать

Нападающий «Омских Ястребов» и сборной Востока Егор Чинахов прокомментировал победу в Кубке Вызова (5:3) и поделился ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ. Шоу-матч пройдёт в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея — 2020.
«Изначально говорили, что нужно менять традиции и настраиваться на хорошую битву. Все играли как одна команда. Приятно получить вызов на Матч Звезд КХЛ, будут выходить Мозякин, Зарипов и мы, молодые, очень волнительно. Хотелось бы попасть в дивизион Чернышева, где уже есть игроки из «Авангарда». С кем хотелось бы сыграть? С Вадимом Шипачёвым, он хорошо отдаёт – хотелось бы позабивать», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, вместе с Чинаховым на Матч звёзд попали Никита Гончаров («Русские Витязи»), Егор Анисимов («Динамо» Санкт-Петербург) и Герман Шапорев («Алтай»).
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