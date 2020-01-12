Гусев в матче с «Вашингтоном» забил 8-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Второй гол в ворота «Вашингтона» забил российский нападающий Никита Гусев. Результативными передачами отметились Уилл Батчер и Уэйн Симмондс.

Видео с голом Гусева можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Гусев забил 8-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 26 очков (8+18), которые он набрал в 40 играх сезона.