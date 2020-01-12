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«Нью-Джерси» забросил 5 шайб в ворота «Вашингтона». У Гусева гол и «+1»

«Нью-Джерси» забросил 5 шайб в ворота «Вашингтона». У Гусева гол и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которые прервали свою серию из 3 поражений.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отличился заброшенной шайбой в этой встрече. Теперь на его счету 26 (8+18) очков в 40 играх этого сезона. Он провёл на площадке 14 минут и 20 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут и 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». У Александра Овечкина за 21 минуту и 43 секунды – «-2». Результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 65 очков в 46 играх, лидирует в таблице Восточной конференции, а «Нью-Джерси Дэвилз» (39) занимает 14-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Батчер, Кэррик) – 05:27' (5x5)   0:2 Гусев (Батчер, Симмондс) – 23:28' (5x5)   0:3 Коулман (Зейджак, Грин) – 26:48' (4x5)   1:3 Врана (Карлсон, Бекстрём) – 28:28' (5x4)   1:4 Хишир (Палмьери) – 32:11' (5x5)   1:5 Вуд – 55:04' (en)
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