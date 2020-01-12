«Нью-Джерси» забросил 5 шайб в ворота «Вашингтона». У Гусева гол и «+1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которые прервали свою серию из 3 поражений.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отличился заброшенной шайбой в этой встрече. Теперь на его счету 26 (8+18) очков в 40 играх этого сезона. Он провёл на площадке 14 минут и 20 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут и 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». У Александра Овечкина за 21 минуту и 43 секунды – «-2». Результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 65 очков в 46 играх, лидирует в таблице Восточной конференции, а «Нью-Джерси Дэвилз» (39) занимает 14-е место.