«Нью-Джерси» забросил 5 шайб в ворота «Вашингтона». У Гусева гол и «+1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которые прервали свою серию из 3 поражений.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отличился заброшенной шайбой в этой встрече. Теперь на его счету 26 (8+18) очков в 40 играх этого сезона. Он провёл на площадке 14 минут и 20 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».
Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут и 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». У Александра Овечкина за 21 минуту и 43 секунды – «-2». Результативными действиями не отметились.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 65 очков в 46 играх, лидирует в таблице Восточной конференции, а «Нью-Джерси Дэвилз» (39) занимает 14-е место.
- 12 января 2020
-
06:26
-
06:19
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:49
-
04:44
-
04:20
- 11 января 2020
-
23:43
-
23:29
-
22:56
-
22:24
-
21:51
-
21:19
-
21:12
-
20:53
-
20:27
-
20:06
-
19:42
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
17:11
-
17:08
-
16:42
-
16:31
-
16:22
-
15:51
-
15:20
-
14:29