Марло стал пятым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей за карьеру в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Даллас Старз» (0:0, идёт первый период).
Этот матч стал 1700-м в лиге для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло. Ветеран «акул» стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733). В топ-5 также входит Рон Фрэнсис (1731).
Марло был выбран в первом раунде драфта НХЛ-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул», 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул», 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
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