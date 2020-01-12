Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 января 2020 года

11 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.
Провальным образом сложился матч для российских игроков «Вашингтон Кэпиталз». Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». Центральный нападающий «Кэпиталз» не смог справиться с соперниками и на точке. Кузнецов выиграл только 2 вбрасывания из 16, что стало худшим результатом в матче. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за 21 минуту 43 секунды – «-2». Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с «-1».
Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук в овертайме забросил первую шайбу в карьере за канадский клуб. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отличился восьмой раз в нынешнем сезоне, а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский второй раз кряду отыграл на ноль.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|23 из 23
|100,0
|1:0
|Варламов
|«Айлендерс»
|30 из 33
|90,9
|2:3 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|24 из 26
|92,3
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|1
|0%
|20,26
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|2
|60%
|12,06
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|10,54
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|19,36
|Волков (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|11,01
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|14,20
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|2
|2
|1
|-
|21,43
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|3
|0
|0
|13%
|19,12
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|12,47
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|2
|3
|1
|-
|17,06
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|19,01
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|2
|2
|1
|0
|-
|14,45
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|+2
|0
|1
|1
|0
|67%
|14,45
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|12,41
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|19,13
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|4
|-
|21,57
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|4
|-
|26,04
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|21,36
- 12 января 2020
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:30
-
10:00
-
09:41
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:01
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:42
-
06:40
-
06:26
-
06:19
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:49
-
04:44
-
04:20
- 11 января 2020
-
23:43
-
23:29
-
22:56
-
22:24
-
21:51
-
21:19
-
21:12
-
20:53
-
20:27