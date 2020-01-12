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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

11 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.

Провальным образом сложился матч для российских игроков «Вашингтон Кэпиталз». Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». Центральный нападающий «Кэпиталз» не смог справиться с соперниками и на точке. Кузнецов выиграл только 2 вбрасывания из 16, что стало худшим результатом в матче. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за 21 минуту 43 секунды – «-2». Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с «-1».

Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук в овертайме забросил первую шайбу в карьере за канадский клуб. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отличился восьмой раз в нынешнем сезоне, а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский второй раз кряду отыграл на ноль.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»23 из 23100,01:0
Варламов«Айлендерс»30 из 3390,92:3 ОТ
Худобин«Даллас»24 из 2692,31:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»1+0+104010%20,26
Анисимов (н)«Оттава»0+00020260%12,06
Наместников (н)«Оттава»0+000020-10,54
Кучеров (н)«Тампа»0+000500-19,36
Волков (н)«Тампа»0+000211-11,01
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0+10300-14,20
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20221-21,43
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-3030013%19,12
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000000-12,47
Свечников (н)«Каролина»0+000231-17,06
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1-20300-19,01
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+102210-14,45
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+2+2011067%14,45
Гурьянов (н)«Даллас»0+000000-12,41
Радулов (н)«Даллас»0+000100-19,13
Сергачёв (з)«Тампа»0+000114-21,57
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10104-26,04
Гавриков (з)«Коламбус»0+000120-21,36
Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз
Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.
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