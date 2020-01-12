Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 января 2020 года

11 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых принял участие 21 российский игрок.

Провальным образом сложился матч для российских игроков «Вашингтон Кэпиталз». Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». Центральный нападающий «Кэпиталз» не смог справиться с соперниками и на точке. Кузнецов выиграл только 2 вбрасывания из 16, что стало худшим результатом в матче. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за 21 минуту 43 секунды – «-2». Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с «-1».

Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук в овертайме забросил первую шайбу в карьере за канадский клуб. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отличился восьмой раз в нынешнем сезоне, а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский второй раз кряду отыграл на ноль.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 23 из 23 100,0 1:0 Варламов «Айлендерс» 30 из 33 90,9 2:3 ОТ Худобин «Даллас» 24 из 26 92,3 1:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 1+0 +1 0 4 0 1 0% 20,26 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 2 0 2 60% 12,06 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 2 0 - 10,54 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 0 5 0 0 - 19,36 Волков (н) «Тампа» 0+0 0 0 2 1 1 - 11,01 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 +1 0 3 0 0 - 14,20 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 2 2 1 - 21,43 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -3 0 3 0 0 13% 19,12 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 0 0 - 12,47 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 2 3 1 - 17,06 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 -2 0 3 0 0 - 19,01 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 2 2 1 0 - 14,45 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+2 +2 0 1 1 0 67% 14,45 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 0 0 0 - 12,41 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 0 0 - 19,13 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 1 4 - 21,57 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 1 0 4 - 26,04 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 1 2 0 - 21,36