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«Адмирал» уверенно обыграл «Ак Барс». Финалист МЧМ-2020 Мифтахов пропустил три шайбы

«Адмирал» уверенно обыграл «Ак Барс». Финалист МЧМ-2020 Мифтахов пропустил три шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте матча Константин Глазачев на скорости ушёл за ворота и сделал передачу в центр, а Кирилл Пилипенко в касание послал шайбу под перекладину, открыв счёт. Вторую шайбу приморской команды забросил Никита Коростелёв. Никита взял инициативу на себя, объехал Ессе Виртанена, обыграл Романа Рукавишникова и с близкого расстояния эффектно переиграл голкипера казанской команды Адама Рейдеборна. Для российского форварда эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.

После гола Коростелёва тренерский штаб гостей провёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов сменил Рейдеборна.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Пилипенко (Глазачев) – 13:48' (5x5)   2:0 Коростелёв (Бутузов, Желдаков) – 15:25' (5x5)   3:0 Пилипенко (Мерескин, Глазачев) – 27:17' (5x5)   3:1 Азеведу – 30:51' (5x5)   4:1 Альмквист (Юнг, Лалонд) – 33:31' (5x5)   5:1 Альмквист (Вихарев, Юнг) – 44:39' (5x4)

На 28-й минуте «моряки» выиграли подбор возле чужих ворот, Александр Мерескин сделал передачу на пятак, а Пилипенко послал шайбу в сетку, оформив дубль. Дубль в составе «Адмирала» также у шведского защитника Адама Альмквиста. Единственную шайбу «Ак Барса» забросил Джастин Азеведу.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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