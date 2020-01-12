«Адмирал» уверенно обыграл «Ак Барс». Финалист МЧМ-2020 Мифтахов пропустил три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте матча Константин Глазачев на скорости ушёл за ворота и сделал передачу в центр, а Кирилл Пилипенко в касание послал шайбу под перекладину, открыв счёт. Вторую шайбу приморской команды забросил Никита Коростелёв. Никита взял инициативу на себя, объехал Ессе Виртанена, обыграл Романа Рукавишникова и с близкого расстояния эффектно переиграл голкипера казанской команды Адама Рейдеборна. Для российского форварда эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.
После гола Коростелёва тренерский штаб гостей провёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов сменил Рейдеборна.
На 28-й минуте «моряки» выиграли подбор возле чужих ворот, Александр Мерескин сделал передачу на пятак, а Пилипенко послал шайбу в сетку, оформив дубль. Дубль в составе «Адмирала» также у шведского защитника Адама Альмквиста. Единственную шайбу «Ак Барса» забросил Джастин Азеведу.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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