«Адмирал» уверенно обыграл «Ак Барс». Финалист МЧМ-2020 Мифтахов пропустил три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте матча Константин Глазачев на скорости ушёл за ворота и сделал передачу в центр, а Кирилл Пилипенко в касание послал шайбу под перекладину, открыв счёт. Вторую шайбу приморской команды забросил Никита Коростелёв. Никита взял инициативу на себя, объехал Ессе Виртанена, обыграл Романа Рукавишникова и с близкого расстояния эффектно переиграл голкипера казанской команды Адама Рейдеборна. Для российского форварда эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.

После гола Коростелёва тренерский штаб гостей провёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов сменил Рейдеборна.

На 28-й минуте «моряки» выиграли подбор возле чужих ворот, Александр Мерескин сделал передачу на пятак, а Пилипенко послал шайбу в сетку, оформив дубль. Дубль в составе «Адмирала» также у шведского защитника Адама Альмквиста. Единственную шайбу «Ак Барса» забросил Джастин Азеведу.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.